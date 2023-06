Am 2. Oktober 2022 bejubelten Baris Atik (am Ball) und seine Teamkollegen in der heimischen MDCC-Arena einen 1:0-Sieg gegen Regensburg. Luca Schuler erzielte das Tor des Tages.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg reist in der ersten Runde des DFB-Pokals zum SSV Jahn Regensburg. Es geht also zu einem alten Bekannten, denn auch in der vergangenen Zweitliga-Saison standen sich beide Mannschaften ja gegenüber.

In der Hinserie gewann der FCM daheim 1:0, im neuen Jahr trennten sich beide Teams 2:2. FCM-Sportchef Otmar Schork meint: „Wir nehmen den Gegner natürlich so an, wie er kommt. Der SSV Jahn Regensburg ist ein gefühlter Zweitligist. Das wird keine leichte Aufgabe. Wir sind aber guten Mutes, in die nächste Runde einzuziehen.“ Magdeburgs Coach Christian Titz sagt: „Ich denke, dass wir auf einen Gegner treffen werden, der nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga hochmotiviert sein wird und auch eine Qualität mitbringt.“

Der Jahn wird von Joe Enochs trainiert, der aus seiner jahrelangen Tätigkeit an der Seitenlinie beim FSV Zwickau bekannt ist. Die 1. Pokalrunde wird vom 11. bis 14. August gespielt.