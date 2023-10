Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Luc Castaignos vom 1. FC Magdeburg hat sich am Dienstag in neuer Funktion probiert. So stand der 31-Jährige am Ende des mehr als zweistündigen Trainings im Tor. Dabei geht der Niederländer sonst auf Torejagd für den Zweitligisten. In Abwesenheit von Julian Pollersbeck (weiter Hexenschuss) waren mit Dominik Reimann, Noah Kruth und Robert Kampa drei Keeper dabei – doch für ein Turnier mit vier parallel spielenden Teams brauchte es einen weiteren Schlussmann. Und tatsächlich agierte Castaignos gar nicht schlecht zwischen den Pfosten und schaltete sich auf dem Kleinfeld zudem gefährlich ein.