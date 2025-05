Madrid - Dem US-Sportportal The Athletic zufolge droht Real Madrids englischem Offensivstar Jude Bellingham eine längere Zwangspause. Der ehemalige Bundesliga-Profi solle sich nach der Club-WM, die vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA stattfindet, einer Operation an der Schulter unterziehen, hieß es.

Der 21-Jährige habe sich im November 2023 in einem Spiel mal die Schulter ausgekugelt und trage seitdem einen Schutz. Er soll angeblich auch schon während seiner Zeit bei Borussia Dortmund vom Juli 2020 bis zum Juli 2023 Schulterprobleme gehabt haben.

Experten schätzen Ausfalldauer auf zwölf Wochen

Unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete das Portal, dass Bellingham nach deren Verständnis an einem bestimmten Punkt operiert werden müsse, um eine komplette Heilung zu gewährleisten und das Risiko einzudämmen, dass er sich die Schulter noch öfter auskugeln könne. Durch den engen Terminkalender sei die Möglichkeit noch nicht dagewesen.

Von The Athletic hinzugezogene Experten schätzten die Ausfalldauer auf etwa zwölf Wochen. Damit würde Bellingham zu Beginn der neuen Saison den Königlichen und deren neuem Trainer nach dem Ende der Ära von Carlo Ancelotti fehlen.