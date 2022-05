FCM-Co-Trainer Kilian hat noch eine offene Rechnung mit Verl

Co-Trainer André Kilian (2. v. l.) ist nicht nur am Spieltag nah an der Mannschaft um Tobias Müller, Baris Atik und Dominik Reimann (v. l.), im Training ist er sogar regelmäßiger Mit- oder Gegenspieler.

Magdeburg. Die derzeitige Verletzungsmisere beim Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg macht auch vor dem Trainerteam nicht halt. Bei der Einheit am Mittwoch hat es Co-Trainer André Kilian erwischt. „Gerade in der letzten Aktion kam ein Pass vom Torwart in meinen Laufweg. Leider war er ein Stück zu weit. Ich habe aber noch darum gekämpft, habe einen langen Ausfallschritt gemacht und bin im Rasen hängengeblieben“, erklärt er sein leichtes Humpeln. Doch gibt Kilian sogleich Entwarnung: „Das ist nur eine leichte Blessur am Sprunggelenk.“

Wenn die Blau-Weißen nach dem individuellen Trainingstag am Donnerstag Freitag wieder mannschaftlich auf den Platz zurückkehren, wird Kilian dabei sein. Und wenn es der linke Fuß zulässt, wird der 34-Jährige auch wieder aktiv mitwirken. Das macht er bei so gut wie jeder Einheit – und sogar in Freundschaftsspielen wie zum Abschied von Christian Beck.

Eine ernsthafte Option sind Einsätze des Co-Trainers in Pflichtspielen allerdings trotz der ausgedünnten Personaldecke nicht: „Ich bin woanders gemeldet, in der Kreisliga B im Team mit einigen Kumpels. Da braucht man also nicht befürchten, dass ich hier noch einmal auflaufe – obwohl ich teilweise noch die Lust verspüre“, sagt er mit einem Grinsen.

Immerhin sind die aktiven Zeiten des André Kilian noch gar nicht lange her. Im Sommer 2017 beendete er seine Karriere beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg, stieg anschließend sofort zum Co-Trainer auf. Seit der Saison 2018/19 beim Hamburger SV arbeitet er stets an der Seite von Christian Titz, der ihn schon in Homburg gecoacht hatte.

So wirkten Kilian und Titz auch gemeinsam beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen, kennen den kommenden Gegner, den SC Verl (So., 14 Uhr/MagentaSport), deshalb gut, konnten ihn aber bis dato nicht besiegen. „Sie spielen unter Guerino Capretti immer einen aktiven Fußball, wollen vorne pressen, sind eine mutige Mannschaft, die dich unter Druck setzen möchte“, erklärt Kilian und gibt zugleich einen Lösungsansatz vor: „Wichtig ist, dass wir schnell aus dem Druck herausspielen.“

Im letzten Aufeinandertreffen beider Vereine, am 21. Februar dieses Jahres, gelang das gar nicht. Im ersten Heimspiel unter Titz und dem Debüt seines neuen Co-Trainers Kilian geriet der FCM mit 0:4 gegen Verl unter die Räder. „Als Einstieg war es damals wirklich unglücklich“, erinnert sich Kilian, macht aber Mut: „Jetzt sind wir in der Entwicklung weiter und werden mit Sicherheit ein anderes Spiel sehen als damals.“

Auch die vielen nötigen Umstellungen in der Abwehrkette, weil die Stammkräfte Tobias Müller (Rotsperre), Alexander Bittroff (Muskelfaserriss) und Raphael Obermair (Oberschenkelzerrung) ausfallen werden, machen dem Co-Trainer nicht zu denken. „Es gibt eine gewisse Rangfolge bei den Innenverteidigern, aber das heißt nicht, dass wir den anderen Jungs nichts vertrauen“, erklärt er. „Diese Jungs haben jetzt die Möglichkeit, sich zu zeigen – und dafür sind sie auch bei uns im Kader.“

Titz trifft die Entscheidung

Die Herangehensweise mit den vielen Umstellungen für Sonntag ist jedenfalls schon zurechtgelegt. „Die Idee, wie wir spielen wollen, haben wir recht früh. Dann wird während der Trainingswoche überprüft, ob wir es so umsetzen können“, erläutert Kilian. Dabei bringen dann neben ihm auch die weiteren Assistenten Silvio Bankert und Matthias Mincu sowie Torwarttrainer Matthias Tischer ihre Vorstellungen ein. „Am Ende des Tages ist aber auch klar: Die Entscheidung trifft der Chef, also Christian Titz“, so Kilian. Und diese wird angesichts der aktuellen Verletztenmisere beim FCM gar keine so leichte sein.