Magdeburg - In Christian Titz brodelt es nach wie vor. So fand der Coach des 1. FC Magdeburg klare Worte, als es in der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Spiel gegen Nürnberg an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) um Luca Schulers Platzverweis in Paderborn ging. Unverändert ist er über die harte Entscheidung von Referee Nicolas Winter am vergangenen Wochenende verärgert. Vergessen hat der 52-Jährige auch nicht Daniel Elfadlis Gelb-Rote in Braunschweig am 28. Januar. Die Elbestädter hatte sein Einsteigen damals als fair empfunden. „Ich kann es fast nicht mehr hören, es waren beides keine Platzverweise. Wenn man sich die Bilder anschaut, ist es eindeutig“, so Titz.