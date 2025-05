Am 31. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SG Rot-Weiß Thalheim gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der BSV Halle-Ammendorf am Freitag 2:2 (1:2) getrennt.

Max Matthias Kowalski traf für den BSV Halle-Ammendorf in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser legten in der 37. Minute nach. Wieder war Kowalski der Torschütze.

SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück – 37. Minute

Thalheim lag 0:2 zurück. In Minute 45 jedoch wendete sich das Blatt: Queba Sonco startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

In Minute 57 fiel das letzte Tor der Partie. Zwölf Minuten nach der Pause gelang es Wiktor Piotr Rekas, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (57.). Die Gegner von der SG Rot-Weiß Thalheim beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Rekas, Kuras, Bakkush (46. Mrozik), Moroz (46. Trojandt), Seniura (46. Stashenko), Lytvyn (64. Pfeifer), Sonco, Slupski, Shtohryn (74. Petrov)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert (78. Klarner), Schöneck, Piontek, Pälchen (84. Thurm), Bergmann, Kowalski (80. Meyer), Schunke, Niesel, Schmitz, Kusat (46. Saul)

Tore: 0:1 Max Matthias Kowalski (12.), 0:2 Max Matthias Kowalski (37.), 1:2 Queba Sonco (45.), 2:2 Wiktor Piotr Rekas (57.); Zuschauer: 144