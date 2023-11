Der 1. FC Magdeburg um Herbert Bockhorn (am Ball) war am Sonnabend unstrittig das bessere Team.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osnabrück - Die Spieler des 1. FC Magdeburg kehrten am Sonnabend vor dem zweiten Durchgang in Osnabrück sehr frühzeitig auf den Rasen zurück. Blau-Weiß zeigte damit: Wir wissen genau, was wir bei dieser Zweitliga-Partie nach dem Seitenwechsel planen – nämlich an die spielerische Dominanz, die Chancen und die defensive Stabilität der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Und genau das gelang. „Wir haben weitergespielt und sind in der Klarheit geblieben“, betonte Coach Christian Titz und ergänzte: „Es war ein sehr souveränes Spiel von meiner Mannschaft.“ Auf diese Weise verdienten sich die Elbestädter beim VfL Osnabrück redlich ein 2:0 (0:0) nach zuvor acht Ligapartien ohne Sieg.