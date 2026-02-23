Der 1. FC Magdeburg stellt die schlechteste Abwehr der Rückrunde. Die Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold brauchen schnelle Lösungen. Jean Hugonet legt den Finger in die Wunde.

FCM-Verteidiger Hugonet schlägt Alarm: "Es sind nicht nur wir hinten"

Der 1. FC Magdeburg taumelt: Jean Hugonet (l.) und Dominik Reimann wurden auf Schalke von den Vorderleuten allein gelassen.

Magdeburg - Obwohl sie an zwei gänzlich unterschiedlichen Tabellenenden um ihre Punkte kämpfen, waren der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg nach ihrem direkten Duell am vergangenen Wochenende in einem Thema vereint: Der Suche nach der richtigen Balance.