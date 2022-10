FCM: Dominik Reimann, der (fast) alleinige Held

Dominik Reimann hat beim 1:0-Heimerfolg des 1. FC Magdeburg gegen Jahn Regensburg eine wesentliche Hauptrolle gespielt. Hinten hielt der 25-Jährige sein Team in der Partie, vorne ebnete seine Übersicht den Weg zum Siegtreffer. Zudem: Erstmals blieb der FCM ohne Gegentor.

Magdeburg - „Wir haben es geschafft! Drei Punkte bleiben hier!“ Dominik Reimann wusste nach dem umkämpften 1:0-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg nicht so recht, wo er seine positiven Emotionen abladen sollte. Der Torhüter des 1. FC Magdeburg entschied sich kurzerhand dafür, eine Botschaft in die weite Welt zu verbreiten. Er schnappte sich ein Mobiltelefon. Und stellte auf Videoaufnahme. Dann filmte er sich selbst während der Feierlichkeiten des Triumphes – bei dem der 25-Jährige nach einer erneuten Top-Leistung erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieb – vor dem frenetischen blau-weißen Freudenmeer.