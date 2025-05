London - Dank Ilkay Gündogans spektakulärem Fallrückzieher hat sich Englands entthronter Fußball-Serienmeister Manchester City für die Champions League qualifiziert. Das in dieser Saison titellose Team von Star-Trainer Pep Guardiola gewann am 38. und letzten Spieltag der Premier League mit 2:0 (1:0) beim FC Fulham und schloss die Tabelle auf dem dritten Rang ab.

Der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan erzielte in der 21. Minute sehenswert die Führung für die Skyblues. Top-Stürmer Erling Haaland stellte in der 72. Minute per Foulelfmeter den Endstand her.

Gündogan wurde beim Auswärtsspiel in London in der 83. Minute ausgewechselt. Für ihn kam Kevin De Bruyne in seinem letzten Liga-Spiel Manchester City zum Einsatz. Der belgische Mittelfeldstar wird den englischen Club nach dem Saisonende nach zehn Jahren verlassen. Die mitgereisten City-Fans feierten den 33-Jährigen bis zum Schlusspfiff lautstark mit „Oh, Kevin De Bruyne“-Rufen.

Fünf englische Clubs in der Königsklasse

Der Meister FC Liverpool (1:1 gegen Crystal Palace) spielt in der nächsten Saison ebenso in der Champions League wie der zweitplatzierte FC Arsenal (2:1 beim FC Southampton). Auch der FC Chelsea (4./1:0 bei Nottingham Forest) und Newcastle United (5./0:1 gegen FC Everton) haben sich den Startplatz in der Königsklasse gesichert.

In England qualifizieren sich wegen der starken internationalen Performance die besten fünf Clus für die Champions League. Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur wird zusätzlich in der Königsklasse antreten.

International werden auch Aston Villa (6.) in der Europa League und Nottingham Forest (7.) in der Conference League spielen. Als Absteiger standen bereits vor dem letzten Spieltag Leicester City (18.), Ipswich Town (19.) sowie der FC Southampton (20.) fest.