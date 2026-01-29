Ausschreitungen im Ostderby Beängstigende Parallelen zu DFB-Pokalspiel des FCM gegen Eintracht Frankfurt

Gewaltausbrüche im Derby gegen Dynamo Dresden sorgen beim 1. FC Magdeburg für ein Déjà-vu. Im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt vor zehn Jahren wurde das eigene Stadion schon mal zum Schlachtfeld.