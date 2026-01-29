weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Krawalle beim FCM: Parallelen zum Pokalspiel 2016 gegen Frankfurt

EIL
Europäische Staatsanwaltschaft klagt in Magdeburg zweistelligen Millionenbetrug an
Europäische Staatsanwaltschaft klagt in Magdeburg zweistelligen Millionenbetrug an

Ausschreitungen im Ostderby Beängstigende Parallelen zu DFB-Pokalspiel des FCM gegen Eintracht Frankfurt

Gewaltausbrüche im Derby gegen Dynamo Dresden sorgen beim 1. FC Magdeburg für ein Déjà-vu. Im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt vor zehn Jahren wurde das eigene Stadion schon mal zum Schlachtfeld.

Von Hans-Joachim Malli Aktualisiert: 29.01.2026, 08:49
Im DFB-Pokal 2016 versuchten Fans des 1. FC Magdeburg nach Provokationen aus dem Gästeblock den Innenraum zu stürmen.
Im DFB-Pokal 2016 versuchten Fans des 1. FC Magdeburg nach Provokationen aus dem Gästeblock den Innenraum zu stürmen. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Die brutalen Gewaltausbrüche während des Elb-Clásicos am Samstagabend gegen Dynamo Dresden hallen weiter nach. Eine Aufarbeitung der Ereignisse dürfte dauern.