FCM ehrt Hannes Schindler bei Braunschweig-Heimspiel mit Gedenktag

Der 1. FC Magdeburg will ein Mitglied seiner „Blau-Weißen Familie“ mit einem Gedenktag ehren – dabei geht es um Hannes Schindler, der vor sechs Jahren unter ungeklärten Umständen zu Tode kam.

FCM-Fan Hannes Schindler (Porträt auf Shirt) kam vor sechs Jahren unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben. Der 1. FC Magdeburg will für das kommende Braunschweig-Heimspiel einen Gedenktag einlegen.

Magdeburg – „Heute vor sechs Jahren verstarb unser Fan Hannes Schindler“, twittert der 1. FC Magdeburg am Mittwochmorgen. Der Club will dem 2016 verstorbenen FCM-Fan am Sonnabend die Ehre erweisen und einen Gedenktag veranstalten.

FCM plant Gedenktag für Hannes Schindler

Beim kommenden Zweitliga-Spiel gegen Eintracht Braunschweig soll Hannes Schindler gedacht werden. Der FCM wird dafür ein Gedenktag einlegen. Was genau geplant sein wird, bleibt bislang offen. In den vergangenen Jahren wurde unter anderem das Porträt des verstorbenen Hannes auf der Nordtribüne in Leinwandgröße ausgebreitet.

🕯 Heute vor sechs Jahren verstarb unser Fan Hannes Schindler aus bis heute ungeklärten Gründen.



Aus diesem Anlass führt der FCM zum Heimspiel gegen Braunschweig zum 6. Mal einen Gedenktag durch.



Der Text in der FCM-App und auf https://t.co/0JVLZtx21x.

_____#EINMALIMMER 💙🤍 pic.twitter.com/HGQr5O8sk9 — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) October 12, 2022

Der FCM blickt auf seiner Homepage zudem mit einer Mitteilung auf Hannes Schindler zurück, einem FCM-Fan, dessen Tod sich dieser Tage zum sechsten Mal jährt.

Darin heißt es unter anderem: „Einer aus unserer Blau-Weißen Familie musste sein noch junges Leben verlieren, weil er ein Fan des 1. FC Magdeburg war und zur falschen Zeit am falschen Ort weilte.“

Hannes-Fall bis heute ungeklärt

Der „Fall Hannes“ ist einer, der bis heute ungeklärt ist. Bekannt ist, dass Hannes Schindler in einem Zug mit mutmaßlichen Fans des Halleschen FC aneinandergeriet und aus dem Waggon bei voller Fahrt stürzte. Dabei erlitt Schindler schwere Kopfverletzungen, denen er einige Tage später im Krankenhaus erlag.

Ob und wer verantwortlich am Tod von Hannes Schindler ist – bislang unklar. Seit diesem tragischen Ereignis fordert die Familie und die aktive Fanszene des 1. FC Magdeburg Aufklärung.