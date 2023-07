Magdeburg - In den vergangenen Tagen sorgten sich die Anhänger des 1. FC Magdeburg um Baris Atik. Schließlich stellte sich die Frage, ob sich der so wichtige Offensivakteur des Zweitligisten schwerer verletzt hat. Doch jetzt kam die Entwarnung: Beim Training am Mittwoch stand der 28-Jährige auf dem Rasen. Und er arbeitete nicht nur individuell, sondern nahm später auch an der Teameinheit teil. Damit erscheint sogar ein Einsatz am Sonnabend im ersten Zweitliga-Spiel der Saison beim SV Wehen Wiesbaden möglich (13 Uhr/Sky).

Am vergangenen Sonntag beim 3:1-Testspielerfolg gegen den FC Sevilla war der Deutsch-Türke zur Halbzeit ausgewechselt worden, nachdem er zuvor einen unglücklichen Tritt von Luca Schuler abbekommen hatte, er umgeknickt und seine Wade angeschwollen war. Danach hatte der Akteur von einer „Vorsichtsmaßnahme“ gesprochen, „die zweite Halbzeit nicht aufzulaufen und kein Risiko einzugehen, falls etwas ist“.