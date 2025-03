Der 1. FC Magdeburg ist am Dienstag in die kurze Trainingswoche gestartet. Die Volksstimme liefert Infos zu der Einheit.

Magdeburg - So viele Spieler wie am Dienstag fehlten bei einem FCM-Training in dieser Saison noch nie. Neben den bekannten Langzeitverletzten griffen auch Daniel Heber, Lubambo Musonda, Martijn Kaars, Baris Atik, Livan Burcu, Bryan Teixeira (laut Club alle Belastungssteuerung), Mohammed El Hankouri (Diagnose steht noch aus) und Jean Hugonet (Oberschenkelzerrung) nicht ins Geschehen ein. Zudem hörte Silas Gnaka vorzeitig auf (der Verein sprach von einer Vorsichtsmaßnahme), Marcus Mathisen arbeitete nach seiner Zahn-OP individuell. „Wir hoffen, dass wir bis Freitag so viele Jungs wie möglich auf den Platz zurückkriegen“, äußerte Tobias Müller nach der Einheit in einer Medienrunde.