Der 1. FC Magdeburg ist im Heimspiel gegen Hannover 96 in nahezu jeder Statistik vorne – und verliert am Ende dennoch deutlich mit 0:3. Offensiv findet Blau-Weiß zu wenige Lösungen.

Magdeburg. - Lange um den heißen Brei reden wollte Christian Titz nach der 0:3 (0:2)-Niederlage des 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 nicht. „In einem Fußballspiel zählen Tore“, sagte der 53-Jährige eingangs in seinem Fazit. „Da kannst du mehr laufen, mehr sprinten, mehr Zweikämpfe gewinnen, mehr Kopfbälle holen, mehr aufs Tor schießen.“ In allen nennenswerten Statistiken waren die Magdeburger am Sonntag im Heimspiel – teils sehr deutlich – überlegen. Doch am Ende feierten die Niedersachsen ihren ersten Auswärtssieg der Saison.

Mathisen hat früh die FCM-Führung auf dem Fuß

Dabei hatten die Gastgeber die erste Riesenchance der Partie. Nach einer Freistoß-Eingabe von Xavier Amaechi setzte Marcus Mathisen das Spielgerät aus wenigen Metern knapp rechts vorbei (6.). „Den muss ich machen. Das war ein perfekter Freistoß von Xavier“, zeigte sich der Däne selbstkritisch. „Wenn ich den treffe, wird es vielleicht ein anderes Spiel.“ Stattdessen luden die Hausherren den Gast wenig später zur Führung ein.

Silas Gnaka klärte den Ball von der Grundlinie nicht etwa nach außen, sondern genau in die Mitte, von wo aus Sei Muroya direkt abzog. Den Schuss des Japaners konnte FCM-Keeper Dominik Reimann noch zur Ecke lenken. Bei dieser – Hannovers einziger in Hälfte eins, der FCM hatte sechs – klingelte es. Am kurzen Pfosten durfte der eingelaufene Andreas Voglsammer freistehend per Bogenlampe ins lange Eck einköpfen. Trainer Titz bemängelte „zwei Stellungsfehler“ und betonte: „Du musst gegen den Kopfballspieler im Körper sein, sonst wird es gefährlich.“ Der im Raum zugeordnete Livan Burcu stand aber einige Schritte entfernt.

Ein Torwartfehler legt Hannovers zweiten Treffer auf

„Es war für sie zu einfach, gegen uns zu treffen“, schimpfte Mathisen. Denn auch beim zweiten Gegentreffer halfen die Hausherren mit. Nach einer Eingabe von Jessic Ngankam konnte Reimann den aufsetzenden Ball nicht klären, sondern schaufelte ihn lediglich nach oben. „Wir machen im Zentrum alles richtig. Da darf er nicht hin, dann spielen wir den Ball weg“, sagte Titz. So aber legte Reimann ungewollt für Voglsammer auf, der aus wenigen Metern problemlos einköpfte (23.).

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Gäste weit zurück, machten die Räume dicht. „Wir kommen trotzdem rein, bauen Druck auf“, erkannte Titz. Doch klare Chancen ergaben sich daraus nur wenige. Die beste hatte Martijn Kaars, der seinen Heber nach Gnaka-Vorarbeit etwas zu hoch ansetzte (39.). Nur Augenblicke später entschärfte Hannover-Schlussmann Ron-Robert Zieler eine weitgezogene Flanke von Livan Burcu. Auch gegen den Ping-Pong-Kopfball seines eigenen Verteidigers Marcel Halstenberg war der Weltmeister von 2014 auf dem Posten (33.).

Trotz 65 Prozent Ballbesitz wird Blau-Weiß kaum zwingend

Zwingend wurde der FCM ansonsten trotz klarer Dominanz und 65 Prozent Ballbesitz kaum. „Wir waren heute nicht gefährlich genug“, bemängelte Verteidiger Jean Hugonet. Zwar hatte der Franzose regelmäßig mit viel Tempo angeschoben, in der gegnerischen Hälfte agierten die Magdeburger aber häufig zu behäbig, um die Abwehr auszuhebeln. „Wir wussten, dass wir leiden müssen und weniger Ballbesitz haben werden“, sagte 96-Coach Stefan Leitl. Doch das nahmen die Niedersachsen gerne in Kauf. „Wir waren unangenehm, wir waren physisch stark, wir haben das Momentum genutzt“, lobte der 47-Jährige.

Und spätestens als der nur Minuten zuvor eingewechselte Havard Nielsen per Flachschuss auf 3:0 stellte (75.), nachdem Gnaka den Ball erneut im eigenen Strafraum nicht hatte klären können, war die Partie entschieden. „Dann verlieren wir klar und deutlich“, sagte Titz und kritisierte: „Wir haben uns ein Stück weit selbst geschlagen.“ Denn: „Wir haben dreimal maßgeblich zu den Gegentreffern beigetragen.“ So jubelte Hannover 96 über den ersten Auswärtsdreier der Saison und den Sprung auf Tabellenplatz zwei. Und Leitl erklärte schlussendlich treffend: „Wir haben alles aufs Feld gebracht, was heute nötig war, um zu gewinnen.“