FCM feiert überragenden Saisonabschluss in Osnabrück

Sirlord Conteh brachte mit dem Ausgleich zum 1:1 den 1. FC Magdeburg in Osnabrück auf die Siegerstraße.

Osnabrück - Bei schönstem Wetter durfte der FCM am Sonnabend beim VfL Osnabrück antreten. Für die Blau-Weißen hatte das letzte Spiel der Drittliga-Saison sowie das 5:1 (1:1)-Endergebnis keinerlei Relevanz mehr - Meisterschaft und Aufstieg standen ja zuvor schon fest. Dennoch: Die Mannschaft zeigte sich trotz einiger personeller Wechsel engagiert und konzentriert, der FCM kann nach dem Landespokal-Finale am kommenden Wochenende vollkommen zufrieden in die Sommerpause gehen.