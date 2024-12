Ruhe und Trauer bei den Fans des FCM in Düsseldorf nach dem Anschlag in Magdeburg. Trotz des Sieges war es für alle ein ganz trauriger Abend.

Düsseldorf - Anfang der zweiten Halbzeit verließen immer mehr FCM-Fans den Gästebereich. Und Mitte des Durchgangs stellten dann auch die Anhänger von Fortuna Düsseldorf ihren Support ein. Die News, dass in Magdeburg ein Auto in den Weihnachtsmarkt gefahren war, machte die Runde. Der Fußball rückte nach dieser Neuigkeit in den Hintergrund - ebenso wie der 5:2 (1:2)-Sieg des FCM.

Viele Tore, ein Auf und Ab sowie Hochspannung – all das diese Facetten der Zweitliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg waren plötzlich nicht mehr wichtig. Mit diesen Facetten reihte sich die Partie in die vorherigen Duelle zwischen beiden Teams ein.

1. FC Magdeburg gewinnt erstmals bei Fortuna Düsseldorf

Schließlich ging es häufig packend zu, wenn beide Mannschaften gegeneinander spielten. Und ein Spektakel war es eben auch gestern. Doch es gab einen wesentlichen Unterschied zu jenen Partien. Schließlich gewann diesmal nach fünf Niederlagen im Duellen mit Düsseldorf die Mannschaft von Trainer Christian Titz.

Die Startelf des Titz-Teams veränderte sich zu Gast beim Angstgegner zweifach gegenüber des Remis gegen Paderborn: Für den verletzten Außenverteidiger Samuel Loric rückte Mittelfeldspieler Connor Krempicki rein.

Mohammed El Hankouri agierte also wie erwartet auf der Position des fehlenden Kollegen. Anstelle des erkrankten Flügelstürmers Livan Burcu – der im Kader fehlte – spielte wiederum Bryan Teixeira.

Und die Blau-Weißen um Teixeira kamen gut in die Partie. Nicht nur, dass sie wie gewohnt viel den Ball hatten, sondern kreierten auch bald Hochprozentiges. Teixeira trat dabei auffällig in Erscheinung. In der 8. Minute zwang er Keeper Florian Kastenmeier mit einem Nachschuss zu einer Parade, zuvor hatte es Philipp Hercher aus der Distanz versucht. Und nur drei Minuten später war es Teixeira, der das 1:0 durch Mittelstürmer Martijn Kaars vorbereitete. Eingeleitet hatte die Szene Silas Gnaka.

Nach Magdeburger Führung: Düsseldorf kommt schnell zum Ausgleich

Doch lange musste sich der Gegner nach dem Treffer wahrlich nicht schütteln. Im Gegenteil: Wieder nur vier Minuten später landete die Kugel im Tor der Sachsen-Anhalter. Nach einer Flanke köpfte Ísak Jóhannesson zu freistehend ein. In der Folge hatten die Fortunen die besseren Szenen, bevor es dann Mitte der ersten Hälfte wieder ausgeglichener war.

Festhalten ließ sich jedoch: So gefährlich wie in der vielversprechenden Anfangsphase wurden die Magdeburger nicht mehr. Und das hing eben sehr damit zusammen, wie klasse wiederum die Hauherren mit dem Rückstand umgegangen waren.

Erste Halbzeit: Düsseldorf geht gegen FCM in Führung

Den Gastgebern gelang mit und gegen den Ball viel. Und somit war der zweite Fortuna-Treffer kurz vor der Pause zumindest keine Überraschung. Nach einer Kombination – die die Elbestädter nicht verteidigt bekamen - war FCM-Torhüter Dominik Reimann beim Schuss von Tim Rossmann machtlos (42.).

Nach der Halbzeit nahm die Partie dann aber eben eine erneute Wende. Dabei sah es danach zunächst nicht aus. Vielmehr drängte Düsseldorf auf den dritten Treffer. Doch dann traf Baris Atik in der 67. Minute aus dem Nichts zum Ausgleich. Nach einer Hereingabe des eingewechselten Alexaner Nollenberger legte Kaars zu Baris Atik weiter und dieser verwandelte mit einer Direktabnahme ins lange Ecke.

Und es vergingen wieder nur drei Minuten, bis die Elbestädter netzten: Erneut war Kaars beteiligt – diesmal zum zweiten Mal als Torschütze. Der wie Nollenberger reingebrachte Amaechi legte ihm den Treffer auf, der Neuner behielt nach der Vorlage des Engländers die Nerven (70.).

FCM gewinnt in Düsseldorf - doch das Spiel wird zur Nebensache

Dauerdruck sahen sich Amaechi und Co. in der Schlussphase nicht ausgesetzt. Und das lag auch daran, dass Rossmann in der 77. Minute wegen eines Fouls Gelb-Rot sah. Entschieden war die Begegnung in Minute 87. El Hankouri lief nach Vorlage von Atik frei aufs Tor zu und verwandelte. Hercher erzielte in der Nachspielzeit mit einem Rechtsschuss den Endstand.

Der erste Sieg nach fünf Niederlagen in Begegnungen mit Düsseldorf stand somit fest. Doch das war aufgrund des schrecklichen Geschehenes auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt egal.