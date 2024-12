2023 empfingen Mohammed El Hankouri (hier links gegen Yannik Engelhardt) und Co. Fortuna Düsseldorf zweimal daheim im Dezember.

Magdeburg - 1:2, 2:3, 1:2, 2:3, 2:3 – so gingen die Duelle mit Fortuna Düsseldorf aus Sicht des 1. FC Magdeburg in den vergangenen Jahren aus. Die Rheinländer lassen sich als Angstgegner des Clubs bezeichnen. Gleichwohl zeigen diese fünf Resultate seit dem Zweitliga-Aufstieg der Sachsen-Anhalter: Es verlief jedes Mal packend und eng. „Es hat uns leider immer beim Endergebnis erwischt“, so Trainer Christian Titz. Klar: Diesmal darf es gerne ein 3:2 oder 2:1 für seine Schützlinge sein.