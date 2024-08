Magdeburg - Im Vorfeld der Zweitliga-Partie gegen Schalke am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wurde Trainer Christian Titz gefragt, wo der 1. FC Magdeburg aktuell steht. Und er antwortete: „Momentan stehen wir nach zwei Saisonspielen mit vier Punkten und einem Gegentor da. Und da wollen wir versuchen, das nächste Spiel weiterhin gut zu bestreiten, weiter wenig Gegentore zu bekommen und versuchen zu punkten.“ Das Aus im DFB-Pokal am Montag in Offenbach ließ der 53-Jährige dabei bewusst außen vor.

