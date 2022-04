FCM-Fußballer müssen in Freiburg sieben Spieler ersetzen

Es geht wieder um Punkte in der 3. Liga: Am Sonnabend bestreitet der FCM das erste Pflichtspiel des Jahres. Mehrere Akteure werden in Freiburg fehlen.

Magdeburg - Zu beneiden waren die Spieler bei der Trainingseinheit am Donnerstag am Fuße der MDCC-Arena nicht. Bei niedrigen Temperaturen ging es am Morgen auf den Platz. Keine Sonne, keine warme Brise, wie es die Blau-Weißen noch zu Jahresbeginn im Trainingslager in der Türkei gewohnt waren. Dafür erheiterten andere Aspekte die Profis. Der Ball am Fuß hielt die Akteure warm. Standardsituationen von außen und aus dem Zentrum wurden geübt. Und nicht zuletzt: Es geht wieder um Punkte in der 3. Liga. Am Sonnabend gastieren die Fußballer des 1. FC Magdeburg beim Aufsteiger SC Freiburg II (14 Uhr/MagentaSport). 500 Zuschauer sind dann im Dreisamstadion zugelassen. 50 FCM-Fans haben sich ihr Ticket in den Breisgau gesichert.