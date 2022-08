2. Bundesliga FCM: Gala von Moritz-Broni Kwarteng reicht in Kaiserslautern nicht zum Sieg

Einen Sahnetag erwischte Magdeburgs Moritz-Broni Kwarteng am Sonntag. Gewonnen hat der FCM trotz seiner bärenstarken Leistung in der 2. Bundesliga trotzdem nicht. Dies lag am eigenen Abwehrverhalten beim 4:4 (3:2) in Kaiserslautern.