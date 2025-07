Mûr-de-Bretagne Guerlédan - Für den deutschen Jungstar Florian Lipowitz ist Rad-Weltmeister Tadej Pogacar bei der Tour de France eine Klasse für sich. „Wenn er so weiterfährt, wird er unschlagbar sein“, sagte Lipowitz der Deutschen Presse-Agentur, nachdem Pogacar auf der siebten Etappe an der Mûr-de-Bretagne seinen zweiten Tagessieg und das Gelbe Trikot geholt hatte.

Lipowitz erreichte am Freitag mit 21 Sekunden Rückstand das Ziel und ist in der Gesamtwertung Achter. Im Kampf um den Tagessieg hatte sich Pogacar gegen Ex-Toursieger Jonas Vingegaard durchgesetzt. „Es wäre ein Fehler, wenn man dauernd auf Jonas und Pogacar schaut. Ich meine, die fahren am Ende in ihrer eigenen Liga. Wir müssen uns auf uns fokussieren“, ergänzte Lipowitz.

Endlich in die Berge

Der Schwabe freut sich, wenn es in der zweiten Tour-Woche endlich in die hohen Berge geht. „Es ist immer super stressig auf den Flachetappen. Es passieren super viele Stürze. Ich hoffe, dass es in den Bergen entspannter zugeht“, sagte Lipowitz, der jüngst bei der Dauphiné-Rundfahrt in den Bergen eine starke Leistung gezeigt hatte.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der Tour-Debütant beim größten Radrennen der Welt inzwischen zurechtgefunden. „Die ersten Tage waren hart, aber jetzt von Tag zu Tag fühle ich mich ganz gut. Ich hoffe, das bleibt so“, sagte Lipowitz.