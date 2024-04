Insbesondere im Tabellenkeller kommt es auf Kampfgeist an. Magdeburgs Nummer sechs hat sich in dem Zusammenhang am Sonnabend klasse präsentiert.

Magdeburg - Daniel Elfadli wurde am Sonnabend 27 Jahre alt. Gemütlich verbrachte er seinen Ehrentag allerdings keineswegs. Stattdessen ließ der Defensivspieler des 1. FC Magdeburg beim 0:0 in Elversberg sein Herz auf dem Platz. Als sich die Nummer sechs des Clubs zum Beispiel in der Anfangsphase in einen Ball reinwarf, bejubelte er diese gelungene Aktion frenetisch. „Es geht einfach darum, dass wir Mentalität zeigen. Das war ein Zeichen an die Mannschaft, an die Fans und an Elversberg“, erklärte er die Szene.