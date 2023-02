Baris Atik visierte das Gästetor an und traf zur umjubelten Führung. Doch diese reichte nicht für einen Punktgewinn.

FCM-Trainer Christian Titz

Magdeburg - ärgerte sich nicht nur über beide Gegentore, sondern auch über den Chancenwucher seiner Mannschaft im zweiten Durchgang: „Wir hatten zwei Riesenchancen (...). Wir hatten es einfach verpasst, mit dem 2:0 den Deckel draufzumachen, weil wir da gut im Spiel drin waren.“

Magdeburgs Vize-Kapitän Baris Atik

sprach nach der Begegnung wie gewohnt Klartext (mehr dazu bald in der Volksstimme) und meinte zu seiner Gemütslage: „Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Natürlich ist es bitter. Du spielst in meinen Augen eine sehr gute erste Halbzeit und dann spielst du die zweite Halbzeit nicht so gut.“

Gäste-Coach Fabian Hürzeler

ging unter anderem begeistert auf das Niveau des Spiels ein: „Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Zweitliga-Spiel gesehen haben, ein sehr intensives Zweitliga-Spiel.“

Spielbericht: FCM führt und verliert doch