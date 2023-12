Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bei der Weihnachtsfeier am kommenden Sonnabend an einem geheimen Ort werden die Legenden aus der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg die Fakten noch einmal auf den Gabentisch bringen: Wie Dirk Hannemann und Co. am 28. November 2000 mit einem Sieg nach Verlängerung gegen den Karlsruher SC ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen waren, wie Amara Condé und Co. 23 Jahre später unter blau-weißer Flagge mit einer 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf diese Chance verpasst haben. Sie werden darüber debattieren, auf welcher Position eine Verstärkung im Winter am sinnvollsten ist, nachdem der FCM trotz des gestrigen Pokal-Aus vor 20.090 Zuschauern sein Konto um 1,5 Millionen Euro aus dem Wettbewerb aufgestockt hat. Sie werden nicht an der Position des Stürmers vorbeikommen. Womöglich auch nicht an der Position eines Defensivspezialisten. Aus schlechten Gründen.