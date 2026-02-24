weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
"Folge unseres Spielstils" Es geht nur Hopp oder Top: Die Unfähigkeit des FCM, unentschieden zu spielen

Im Vergleich zu anderen Abstiegskonkurrenten der
2. Bundesliga gewinnt der FCM viel, verliert aber noch mehr. Die Unfähigkeit Punkte zu teilen ist Chance und Risiko zugleich.

Von Tobias Buschendorf 24.02.2026, 16:59
Alexander Nollenberger traf auf Schalke für den 1. FC Magdeburg in seiner typischen Manier.
Magdeburg - Könnte sie es sich aussuchen, würde es die Mannschaft des 1. FC Magdeburg gerne ändern. Und auch die treuen Fans des Clubs hätten nichts dagegen, würde ihr Team auf dem Weg durch die laufende Zweitliga-Saison weniger die Berg- und Talbahn besteigen.