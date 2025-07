Am Sonntag startet der FCM II in das Abenteuer Regionalliga Nordost. Bei Chemie Leipzig erwartet die Blau-Weißen eine Kulisse von 5.000 Zuschauern.

Für Malick Sanogo (am Ball) und den FCM II beginnt am Sonntag der Ernst der Saison - und das Abenteuer Regionalliga Nordost.

Magdeburg - Auf eine künstliche Geräuschkulisse haben Petrik Sander und Pascal Ibold im Training verzichtet. Solche Coaches gebe es, die mit Gebrüll aus der Konserve ihre Schützlinge auf die bevorstehenden Ereignisse vorbereiten, berichtete Sander. Doch weder er noch Ibold haben sich dem psychologischen Instrument bedient, sie lassen lieber die Vorfreude spielen, jene ihrer Schützlinge auf den Saisonstart nämlich. Am Sonntag beginnt also für den 1. FC Magdeburg II das Abenteuer Regionalliga Nordost im Alfred-Kunze-Sportpark bei der BSG Chemie Leipzig. „Die Vorfreude ist da, sie darf nur nicht in Aufregung abdriften“, erklärte der 64-jährige Sander. Und: „Wenn so viele FCM-Fans uns begleiten und unterstützen, dann ist das toll, und dann haben es sich die Jungs verdient.“