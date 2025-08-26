Mit dem BFC Dynamo wartet der nächste Prüfstein auf die Reserve des 1. FC Magdeburg. Indes wird das Auflaufen von Club-Profis kritisch beäugt. Trainer Ibold kontert.

Nach dem 4:2 der FCM-Reserve in Chemnitz wollen Trainer Pascal Ibold und Co. den nächsten Sieg einfahren.

Magdeburg - Die U 23 des 1. FC Magdeburg kann sich erstmalig über stimmungsvolle Fanunterstützung bei einem Regionalliga-Spiel in der Avnet Arena freuen. Gegen Halle blieb der Heimbereich bekanntlich leer und gegen Luckenwalde war die Zuschauerzahl gering. Doch nun beim Duell gegen den BFC Dynamo an diesem Mittwoch (19 Uhr/im Volksstimme-Livestream) wird der FCM die 1.000-Marke knacken. „Wir freuen uns über jeden, der die Jungs nach vorne peitscht“, so Trainer Pascal Ibold dankbar.