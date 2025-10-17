weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM-Trainer Wiegert warnt vor sieglosen Leipzigern

Ein Minuspunkt gegen ein Pluspunkt: Die Vorzeichen vor dem Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig sind eindeutig. Doch in Sachsen hatten die Grün-Roten in den Vorjahren wiederholt Probleme.

Von Lukas Reineke 17.10.2025, 13:43
Bennet Wiegert bereitste Elvar Örn Jonsson und Co. genauso akribisch auf Schlusslicht Leipzig vor auf jeden anderen Gegner.
Bennet Wiegert bereitste Elvar Örn Jonsson und Co. genauso akribisch auf Schlusslicht Leipzig vor auf jeden anderen Gegner. Foto: Franziska Gora

Leipzig/Magdeburg - Wenn der SC Magdeburg in den letzten Jahren beim SC DHfK Leipzig angetreten ist, war Spannung garantiert. Auch am Sonntag (16 Uhr/MDR und Dyn) erwartet Bennet Wiegert eine intensive Partie, obwohl der bisherige Saisonverlauf extrem entgegengesetzt verlief. Während die Grün-Roten erst einen Minuspunkt haben, sind die Leipziger mit nur einem Zähler das einzige sieglose Team der Liga.