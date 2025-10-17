Ein Minuspunkt gegen ein Pluspunkt: Die Vorzeichen vor dem Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig sind eindeutig. Doch in Sachsen hatten die Grün-Roten in den Vorjahren wiederholt Probleme.

Bennet Wiegert bereitste Elvar Örn Jonsson und Co. genauso akribisch auf Schlusslicht Leipzig vor auf jeden anderen Gegner.

Leipzig/Magdeburg - Wenn der SC Magdeburg in den letzten Jahren beim SC DHfK Leipzig angetreten ist, war Spannung garantiert. Auch am Sonntag (16 Uhr/MDR und Dyn) erwartet Bennet Wiegert eine intensive Partie, obwohl der bisherige Saisonverlauf extrem entgegengesetzt verlief. Während die Grün-Roten erst einen Minuspunkt haben, sind die Leipziger mit nur einem Zähler das einzige sieglose Team der Liga.