Schüsse gegen die Latte oder den Pfosten gehören für den 1. FC Magdeburg in diesen Wochen sehr ärgerlich dazu. Endet gegen den Karlsruher SC eine verrückte Frust-Serie?

Irre Statistik kostete dem FCM Tore und wohl sogar Punkte

Magdeburg - Beim 3:0-Sieg des 1. FC Magdeburg in Braunschweig zum Rückrunden-Start verpasste Rayan Ghrieb nur knapp einen weiteren Treffer. Bei der 1:2-Niederlage gegen Dresden konnten Noah Pesch und Mateusz Zukowski gute Chancen nicht verwerten. Bei der 1:2-Pleite gegen Hannover hätte Marcus Mathisen beinahe den Ausgleich erzielt.