  4. FCM: Irre Statistik kostete Tore und wohl sogar Punkte

immer wieder Aluminium  Irre Statistik kostete dem FCM Tore und wohl sogar Punkte 

Schüsse gegen die Latte oder den Pfosten gehören für den 1. FC Magdeburg in diesen Wochen sehr ärgerlich dazu. Endet gegen den Karlsruher SC eine verrückte Frust-Serie?

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 28.02.2026, 13:56
Rayan Ghrieb ist bei dieser Negativ-Statistik beteiligt.
Rayan Ghrieb ist bei dieser Negativ-Statistik beteiligt. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Beim 3:0-Sieg des 1. FC Magdeburg in Braunschweig zum Rückrunden-Start verpasste Rayan Ghrieb nur knapp einen weiteren Treffer. Bei der 1:2-Niederlage gegen Dresden konnten Noah Pesch und Mateusz Zukowski gute Chancen nicht verwerten. Bei der 1:2-Pleite gegen Hannover hätte Marcus Mathisen beinahe den Ausgleich erzielt.