Magdeburg. - Ganze 15 Minuten dauerte es, dann war der Traum des 1. FC Magdeburg von einem packenden Spitzenspiel gegen den Hamburger SV ausgeträumt. Der Sturm auf die Tabellenspitze war der Plan, eine Machtdemonstration der Hanseaten die Realität. Zu gut war die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin, um am Freitagabend in der ausverkauften Avnet Arena etwas anbrennen zu lassen, und so musste sich Blau-Weiß mit einer verdienten 0:3 (0:2)-Niederlage arrangieren.

Bereits in den ersten Minuten des Spiels deutete sich an, auf welche Seite das Pendel in diesem Gipfeltreffen ausschlagen sollte. Hamburg erarbeitete sich die ersten Eckbälle, den zweiten köpfte der überragende Ransford-Yeboah Königsdörffer an die Unterkante der Latte (5.). Hatte die Mannschaft von Trainer Christian Titz in dieser Szene noch Glück, wurde ein Ballverlust von Silas Gnaka im Zentrum vier Minuten später so richtig teuer. Dieses Mal ließ sich Königsdörffer nach der fälligen Umschaltaktion nicht lange bitten und netzte zum 0:1 ein (9.). Magdeburg versuchte, zu reagieren. Eine erste Annäherung köpfte Samuel Loric drüber (14.). Wenige Sekunden später forderten die Ottostädter einen Strafstoß. Diesen gab Schiedsrichter Tobias Stieler aber nicht, stattdessen rollte der Konter über Königsdörffer. Dessen flache Eingabe versenkte FCM-Abwehrchef Marcus Mathisen im eigenen Tor – 0:2 (15.).

Der Schock bei den Hausherren ob der beiden frühen Gegentore saß tief. Es machte sich Ratlosigkeit breit. Exemplarisch war eine Mathisen-Flanke ohne Gegnerdruck weit hinter das Tor (33.). Die einzige wirklich hochkarätige FCM-Chance vergab Livan Burcu (34.). Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Dominik Reimann eine Entscheidung bereits vor dem Seitenwechsel mit zwei starken Paraden (29., 43.).

Königsdörffer macht den Deckel drauf

Dass die Magdeburger die Partie noch nicht verloren gaben, untermauerte ein Dreifach-Wechsel in der Pause. Mit Xavier Amaechi und Patric Pfeiffer standen nun auch zwei Ex-Hamburger auf dem Platz. Den ersten Wirkungstreffer setzten aber erneut die Gäste. Dieses Mal ging es dann auch deutlich zu einfach für Königsdörffer, der mit seinem zweiten Tor an diesem Abend auf 0:3 stellte (53.).

Die Antwort der Titz-Elf auf den neuerlichen Nackenschlag war gar nicht so ungefährlich. Der ebenfalls zur Pause eingewechselte Philipp Hercher verpasste einen Torerfolg nur um Zentimeter (56.). In der Folge veränderte sich aufgrund des klaren Ergebnisses die Statik des Spiels. Der HSV stellte sich deutlich tiefer auf und lauerte auf Konter. Ständiger Gefahrenherd blieb Königsdörffer, der in der 68. Minute am Pfosten scheiterte. Für den FCM vergab Hercher gegen Heuer Fernandes (69.).

Angetrieben von seinen unermüdlichen Fans stemmte sich der FCM in der Schlussphase nochmal gegen die deutliche Pleite, drängte auf seinen Ehrentreffer. Ein guter Versuch von Amaechi wurde im letzten Moment geblockt (79.). Viel mehr ließ der Primus nicht mehr zu.