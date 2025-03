Im Saisonendspurt wird es auf Facetten wie Teamgeist und Selbstsicherheit ankommen. Der 1. FC Magdeburg hat in dieser Hinsicht äußerst gute Karten.

Häufig geht Christian Titz am Spielfeldrand in den Austausch mit einzelnen Spielern – hier mit Baris Atik.

Magdeburg - Im Laufe des vergangenen Wochenendes hatte sich auch bei Baris Atik die Enttäuschung über das 1:1 in Fürth mehr und mehr gelegt. „Keep fighting“, schrieb der Akteur des 1. FC Magdeburg am Sonntag auf Instagram. Seine Devise, weiter kämpfen zu wollen, passt zum Gesamtbild, das die Blau-Weißen 2024/2025 in puncto Mentalität abgeben, sie lässt sich als große Stärke des FCM bezeichnen. Und sie könnte gar zu einem großen Trumpf im spektakulären Aufstiegskampf werden.