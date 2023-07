Fieberbrunn - Amara Condé hat seine bislang schwerste Zeit im Trikot des 1. FC Magdeburg überwunden. Den Elbestädtern fühlt sich der Kapitän eng verbunden. Im Volksstimme-Interview mit Sportredakteur Patrick Nowak verrät er seinen Traum und blickt auf die Saison voraus.

Volksstimme: Amara Condé, Sie arbeiten im Trainingslager derzeit noch viel mit Physiotherapeut Zacharias Flore. Wie sieht es aktuell bei Ihnen nach der Lymphknoten-OP aus?

Amara Condé: Die Übungen tun weh. Ich kann alsbald einsteigen und freue mich darauf, wenn ich bei der Mannschaft sein kann.

Kann man eine konkrete Rückkehr schon datieren?

Schwierig. Die Ärzte beobachten das. Ich fühle mich top. Es ist nur die Wunde, die man sich anschauen muss. Sie verheilt sehr gut und jetzt geht es darum, dass da kein Entzündungspotenzial da ist.

Ist der Saisonstart auswärts in Wiesbaden (29. Juli, 13 Uhr/Sky) in Gefahr?

Ich werde definitiv vorher schon fit sein. In diesem Spiel möchte ich gerne auf dem Platz stehen.

Vor einem halben Jahr haben Sie ihren Stammplatz verloren. Daraufhin haben Sie sich in die Mannschaft zurückgekämpft. War es womöglich die schwerste Situation in ihrer Karriere?

Das kann man fast so benennen. Gerade beim FCM war das für mich meine schwierigste Phase, da ich im Sommer vorher die Kapitänsbinde übernommen hatte. Da will man vorangehen. Dann habe ich mich durch Leistung empfehlen können und bin wieder ins Team gekommen.

Durch ihre Leistungen haben Sie ihren Marktwert gesteigert. Kennen Sie Ihren eigenen Marktwert?

Momentan ja. 900 000 Euro sind es. Das ist schön, spielt für mich aber keine große Rolle. Die Hauptsache ist, ich kann auf dem Platz stehen.

Vielleicht ist Ihr Sprung auch Kaba Diawara aufgefallen. Was wäre Ihre Reaktion, wenn der Nationaltrainer Guineas sie plötzlich anrufen würde?

Das wäre ein Traum. Ich habe natürlich in der Jugend in den Nachwuchs-Nationalmannschaften von Deutschland spielen dürfen. Nichtsdestotrotz ist Guinea das Herkunftsland meiner Eltern. Deshalb wäre es für mich eine Riesen-Ehre, für die A-Nationalmannschaft von Guinea nominiert zu werden.

Ihre Karriere dürfte noch einige Jahre dauern. Haben Sie sich denn bereits Gedanken gemacht, wie lange Sie noch spielen wollen?

Eine Deadline habe ich noch nicht. Selbstverständlich möchte ich so lange Fußball spielen, wie es geht. Für mich wäre es das Schönste, wenn ich es schaffe, mich fitzuhalten, und bis 40 spielen kann.

In Magdeburg stehen Sie seit zwei Jahren unter Vertrag, haben verlängert und sich mit Freundin Vanessa verlobt. Wird Magdeburg zum Lebensmittelpunkt?

Es ist alles möglich. Ich fühle mich absolut wohl hier. Alles, was danach ist, kann man in der Zukunft noch schauen, wo man irgendwann den Lebensmittelpunkt findet. Das entscheide ich auch nicht alleine.

Manche Fußballer schmieden neben der aktiven Laufbahn Pläne für die Zukunft. Gehören Sie auch dazu?

Klar beschäftigt man sich damit. Worüber, das möchte ich noch gar nicht teilen. Aber natürlich mache ich mir definitiv Gedanken, was nach dem Fußball möglich sein könnte. Das Leben geht danach schließlich weiter.

Aktuell geht Ihr Leben weiter beim FCM, der eine sorgenfreien Weiterentwicklung anstrebt. Was ist damit gemeint?

Wir können es so zusammenfassen: Wir möchten unsere Rückrunde bestätigen und das zur Norm machen und genauso auftreten mit der Dominanz, mit der Sicherheit. Und dem Selbstbewusstsein, auf den Platz zu gehen und wirklich die Möglichkeit zu haben, jedes Spiel zu gewinnen.

Sie berichteten in der Vorsaison von einer FCM-DNA. Es bedeutet, immer gierig und kritisch mit sich zu sein. Wie lange wird es dauern, bis diese DNA sich auf die Neuzugänge überträgt?

Da kann man keine Frist setzen. Es geht darum, dass wir versuchen, den Jungs das so einfach wie möglich zu machen, und sie schnell unser System und unsere Taktik sowie unsere DNA aufsaugen.

Wie ordnen Sie denn die Verstärkungen ein?

Ich bin Spieler und kein Trainer. Ich kann aber sagen: Die Jungs bringen sich gut ein, haben alle ihre Qualitäten. Ich hoffe, dass sie diese so gut wie möglich für uns einsetzen können. Das brauchen wir. Wir haben das Gefühl, dass die Jungs schon immer hier waren und nicht erst seit ein paar Wochen. Ich glaube, das ist ein gutes Omen.

Manche Experten sehen den FCM als Geheimfavorit. Inwieweit können Sie solche Einschätzungen nachvollziehen?

Tatsächlich hört man das auch in seinem eigenen Umfeld. Es spielt aber für uns keine Rolle. Ich mache es mir immer sehr einfach und das sollten wir als Mannschaft auch so machen und uns auf das fokussieren, was vor uns ist. Wenn du das Spiel gewinnst, machst du alles richtig. Alles andere drumherum ist nicht wichtig.

Die Art des Fußballs des FCM ist bekannt – auch bei den Gegnern. Wie kann man die Kontrahenten trotzdem in der nächsten Saison überraschen?

Da gehören zwei Punkte dazu. Wir bereiten uns auch auf den Gegner vor und versuchen, unsere Möglichkeiten herausziehen. Es ist immer schön, wenn die Leute sagen: Sie kennen uns. Am Ende des Tages sieht man ja, dass wir trotzdem unsere Punkte holen können. Es geht darum, dominanten Fußball zu spielen, Ballbesitz zu haben, Torchancen zu kreieren und dem Gegner so gut wie gar nichts zu geben.

Es existiert dieser Fußball-Spruch: Das zweite Jahr ist nach einem Aufstieg das schwerste. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Ich kann es nicht sagen. Vielleicht war es von den Statistiken her früher so. Es interessiert mich aber auch nicht sonderlich. Es liegt an uns, ob wir das bestätigen, was da gesagt wird oder nicht. Klar sind richtig geile Mannschaften hinzugekommen – aus der Bundesliga und der 3. Liga. Natürlich werden wir uns wieder beweisen müssen.