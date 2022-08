FCM: Kapitän Amara Condé ist mit zwei Faktoren besonders unzufrieden

Nicht nur in diesem Zweikampf gegen Fabian Kunze (Hannover 96, l.) in Bedrängnis – sondern mit dem 1. FC Magdeburg auch in der 2. Bundesliga unter Druck: FCM-Kapitän Amara Condé. Der 25-Jährige und Blau-Weiß stehen nach fünf Ligaspielen auf dem Relegationsplatz 16.

Magdeburg - Im Spielertunnel zeigten sich die Emotionen sesehr deutlich: Während die Gäste freudestrahlend durch den Gang schlenderten, sah das beim FCM nach dem 0:4 im Schlüsselspiel gegen Hannover am Freitagabend ganz anders aus. Versteinert und mit gesenktem Kopf trotteten die Magdeburger vom Platz. Als die Akteure vereinzelt in den Heimkabinentrakt abgebogen waren, war mehrfach lautes Scheppern zu hören – womöglich von einer Metallplatte. Diese oder etwas anderes musste herhalten, um den blau-weißen Ärger zu entladen. Nachdem alle Spieler in den Kabinen verschwunden waren, entstand Chaos. Grund für diese Unruhe war ein ausgelösten Alarm in der Toilette im Gästeblock.