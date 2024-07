Der FCM-Kapitän der vergangenen Saison ist in dieser Position nicht mehr unumstritten. Auch auf dem Rasen spielte der 27-Jährige in den jüngsten beiden Testspielen keine Rolle.

Bad Wörishofen - Amara Condé hat immer das getan, was sich für einen Kapitän gehört. Er hat nicht nur die Binde getragen, sondern sie auch gelebt. Nicht zuletzt in Interviews. Als der 1. FC Magdeburg im vergangenen März eine 0:7-Niederlage in Karlsruhe quittierte, gab der 27-Jährige zu Protokoll: „Ich empfinde einfach nur Scham.“ Als der FCM den für den Klassenerhalt unfassbar wichtigen 2:0-Erfolg Ende April bei Hansa Rostock eingefahren hatte, gab er sich als Mahner: „Solange die Saison nicht zu Ende ist, ist hier gar nichts durch.“