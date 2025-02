Gelsenkirchen. - Obwohl ihn der 1. FC Magdeburg soeben mit 2:5 (0:2) im eigenen Stadion demontiert hatte, konnte Kees van Wonderen, Trainer des FC Schalke 04, am Ende der Pressekonferenz zumindest wieder ein bisschen scherzen. „Schade“, sagte der sympathische Niederländer mit humorvollem Unterton, als er auf die überragende Leistung seines Landsmanns Martijn Kaars angesprochen wurde. Der Angreifer in Diensten des FCM spielte einst unter van Wonderen in der niederländischen U-18-Nationalmannschaft – und schenkte seinem Ex-Coach beim Wiedersehen am Samstagabend gleich vier Treffer ein.

