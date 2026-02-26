weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  FCM-Sponsor GeoFly bleibt "konsequent" - sieht aber Fortschritte

Entgegen anderslautender Berichte bleibt Bronze-Partner GeoFly dabei, Zahlungen an den 1. FC Magdeburg auszusetzen. Den angekündigten Maßnahmenkatalog des Clubs interpretiert das Unternehmen aber als Schritt in die richtige Richtung.

Von Tobias Buschendorf 26.02.2026, 15:00
Die Sponsoren des 1. FC Magdeburg setzten gegen Hannover 96 ein Zeichen.
Die Sponsoren des 1. FC Magdeburg setzten gegen Hannover 96 ein Zeichen. (Foto: IMAGO/dts-Nachrichtenagentur)

Magdeburg - Im Zuge des Aufarbeitungsprozesses der Ausschreitungen während des Heimspiels gegen Dynamo Dresden hat der 1. FC Magdeburg am Mittwoch erstmals öffentlich konkrete Maßnahmen für die Zukunft benannt.