Entgegen anderslautender Berichte bleibt Bronze-Partner GeoFly dabei, Zahlungen an den 1. FC Magdeburg auszusetzen. Den angekündigten Maßnahmenkatalog des Clubs interpretiert das Unternehmen aber als Schritt in die richtige Richtung.

FCM-Sponsor GeoFly bleibt "konsequent" - sieht aber Fortschritte

Die Sponsoren des 1. FC Magdeburg setzten gegen Hannover 96 ein Zeichen.

Magdeburg - Im Zuge des Aufarbeitungsprozesses der Ausschreitungen während des Heimspiels gegen Dynamo Dresden hat der 1. FC Magdeburg am Mittwoch erstmals öffentlich konkrete Maßnahmen für die Zukunft benannt.