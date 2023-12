Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Christian Titz hat Jean Hugonet und Mohammed El Hankouri bei der Einheit am Freitag zum Lachen gebracht. Der Coach des 1. FC Magdeburg teilte beiden Akteuren während ihres individuellen Trainings mit, „dass Paris und Rotterdam zu dieser Jahreszeit schöne Städte sind“. Damit spielte der 52-Jährige scherzhaft darauf an, dass Hugonet in Frankreichs Hauptstadt und El Hankouri in der niederländischen Hafenstadt einen Teil der Reha-Maßnahmen absolvierten. Bei einem von den beiden Spielern ist zumindest Besserung in Sicht.