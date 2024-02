Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer sich von den Qualitäten des Bryan Teixeira überzeugen will, der muss morgen das Stade Charles Konan Banny in Yamoussoukro besuchen. In der MDCC-Arena wird man ihn Freitagabend bei der Zweitliga-Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) jedenfalls nicht finden. Der 23-Jährige ist stattdessen in der Hauptstadt der Elfenbeinküste im Viertelfinale des Afrika-Cups gefordert. Für Kap Verde nämlich, für einen Inselstaat mit 590.000 Einwohnern.