Der 1. FC Magdeburg legt in der Offensive personell nach. Bryan Texeira kommt auf Leihbasis zum Zweitligisten.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag einen Neuzugang präsentiert. Bryan Texeira kommt auf Leihbasis vom österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz zum FCM. Bei den Elbestädtern erhält der Offensivmann die Rückennummer 8.

Der 23-Jährige kann im Sturm, Linksaußen und als Zehner spielen. „Unser Bestreben war, im Offensivbereich noch einen Spieler hinzuzugewinnen, der flexibel einsetzbar ist. Wir glauben, diesen mit Bryan Teixeira gefunden zu haben“, lässt sich FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork in der Pressemitteilung zitieren.

Texeira wurde wurde in Melun (Frankreich) geboren und ist aktueller Nationalspieler von Kap Verde. Mit dem Team, für das er bislang sechs Spiele bestritt in einmal traf, ist er derzeit beim Afrika-Cup dabei. Dort trifft er mit Kap Verde im Viertelfinale am Sonnabend auf Südafrika. Nach dem Turnier wird er zum FCM stoßen.