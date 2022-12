FCM: Lohkemper als Neuzugang im Gespräch?

Magdeburg - Fans des 1. FC Magdeburg sehnen sich nach Verstärkungen für ihr Team. Und nun deutet sich der erste Winter-Transfer an. Denn nach Informationen der Volksstimme ist der FCM an Stürmer Felix Lohkemper vom Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg interessiert. Der 27-Jährige ist in Magdeburg beileibe kein Unbekannter. Im Sommer 2017 war der Angreifer vom zweiten Team des FSV Mainz 05 zu Blau-Weiß gewechselt. Der damalige Youngster gehörte der Aufstiegsmannschaft in die 2. Bundesliga an. Nach dem Abstieg aus dem Unterhaus verließ er den FCM 2019 in Richtung Nürnberg.