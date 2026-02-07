FCM mit Defensiver Fehlerkette So sieht Sander die Eckball-Probleme, Reimann-Patzer und Atik-Blackout

Individuelle Fehler und große Probleme bei Standards hätten dem 1. FC Magdeburg bei Greuther Fürth fast noch den Sieg gekostet. Dominik Reimann war dabei oft mittendrin.