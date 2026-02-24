weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg nach Schalke-Pleite: XXL-Training ohne Atik, Musonda bricht ab

Nach Schalke-Pleite: Sander mit XXL-Trainingseinheit zum Wochenstart

Erst die ausgiebige Analyse der Niederlage bei Schalke 04, dann zwei Stunden harte Arbeit auf dem Platz. Für die Profis des 1. FC Magdeburg ging die neue Woche anspruchsvoll los. Ein Schlüsselspieler fehlte allerdings.

Von Tobias Buschendorf 24.02.2026, 20:00
Petrik Sander (r.) und Pascal Ibold empfingen die Mannschaft des 1. FC Magdeburg am Dienstag zur neuen Trainingswoche.
Petrik Sander (r.) und Pascal Ibold empfingen die Mannschaft des 1. FC Magdeburg am Dienstag zur neuen Trainingswoche. (Archivfoto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Das wollte Trainer Petrik Sander während der öffentlichen Trainingseinheit des 1. FC Magdeburg am Dienstag dann doch nochmal ganz genau wissen. Wie war das nun eigentlich mit diesem Handelfmeter auf Schalke?