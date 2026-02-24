Hercher erklärt Handelfmeter Nach Schalke-Pleite: Sander mit XXL-Trainingseinheit zum Wochenstart
Erst die ausgiebige Analyse der Niederlage bei Schalke 04, dann zwei Stunden harte Arbeit auf dem Platz. Für die Profis des 1. FC Magdeburg ging die neue Woche anspruchsvoll los. Ein Schlüsselspieler fehlte allerdings.
24.02.2026, 20:00
Magdeburg - Das wollte Trainer Petrik Sander während der öffentlichen Trainingseinheit des 1. FC Magdeburg am Dienstag dann doch nochmal ganz genau wissen. Wie war das nun eigentlich mit diesem Handelfmeter auf Schalke?