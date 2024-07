Magdeburg - Unverändert stellt sich die Frage, wer in der kommenden Saison das Kapitänsamt beim 1. FC Magdeburg bekleidet. Inzwischen gibt es allerdings einen ganz heißen Favoriten: Dominik Reimann. Nachdem der 27-Jährige die Binde bereits beim Test gegen den FC Zürich trug, tat er dies am Sonnabend im Duell mit dem VfL Bochum erneut. Reimann hätte in jedem Fall Lust, diese Tätigkeit, auch in der 2. Bundesliga auszuüben. „Ich könnte es mir vorstellen“, formuliert die Nummer eins. Und der Keeper kann es sich nicht nur vorstellen, sondern wäre auch „stolz, wenn man die Binde wirklich tragen darf“.

