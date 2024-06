Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach seinen Länderspielen mit Sambia hatte Lubambo Musonda in der vergangenen Woche noch Sonderurlaub. Doch nun ist der Neuzugang des 1. FC Magdeburg in der Elbestadt angekommen. Am Sonnabend schaute sich der Außenverteidiger in Begleitung seines Beraters das Gelände des Zweitligisten an. Co-Trainer André Kilian führte die beiden herum. Musondas neue Kollegen absolvierten derweil eine Laufeinheit.