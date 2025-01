Die Mannschaft des 1. FC Magdeburg war am Mittwoch auf Stippvisite im benachbarten Fan-Hotel. Die Veranstaltung war weit mehr als Händeschütteln und Selfies schießen.

Trainingslager in Side

Side. - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sein Winter-Trainingslager in dieser Saison zum vierten Mal in Folge im türkischen Side aufgeschlagen. Erstmals wurde dabei auch eine organisierte Fan-Reise angeboten, die am Mittwoch ihren Höhepunkt mit einem offiziellen Fan-Abend fand.