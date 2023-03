FCM: Otmar Schork bastelt am künfigen Kader des 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist am 2. April wieder am Ball gefordert, wenn der FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) in der MDCC-Arena gastiert. Doch hinter den Kulissen beschäftigt sich der Club, der die Lizenzierungsauflagen für Liga zwei und die 3. Liga eingereicht hat, neun Spiele vor Saisonende bereits mit den personellen Planung der Zukunft.