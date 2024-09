Magdeburg/dh - Lubambo Musonda ist schon jetzt ein Dauerbrenner beim 1. FC Magdeburg. In den bisherigen vier Partien der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga stand der Neuzugang jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Und er wird dort wohl auch stehen, wenn die Blau-Weißen am kommenden Sonnabend beim 1. FC Köln antreten. Darauf bereiten sich Chefcoach Christian Titz und seine Schützlinge ab heute vor, allerdings noch ohne Musonda, der im Auftrag seines Heimatlandes Sambia um die Qualifikation zum Afrika-Cup 2025 kämpft und in dieser mit seiner Mannschaftam Dienstag auf Sierra Leone trifft. Dann wiederum steht Sambia im heimischen Stadion in Ndola bereits unter Druck.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.