Der 1. FC Magdeburg fährt am Sonnabend ersatzgeschwächt nach Kiel. Dort trifft Dominik Reimann auf seinen alten Verein, bei dem er mit dem FCM die Sieglos-Serie beenden will.

FCM: Reimann und Co. wollen bei Holstein Kiel wieder in die Spur finden

Will nach dem Spiel nicht wieder enttäuscht vor der FCM-Fankurve stehen: Dominik Reimann. Der Torhüter und der FCM möchten den Punktgewinn aus der Vorwoche als Auftrieb in Kiel nutzen.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg geht mit personellen Sorgen in das Auswärtsspiel am Sonnabend bei Holstein Kiel (13 Uhr/Sky). Die Elbestädter blicken auf eine lange Liste von Ausfällen, die den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga nicht vereinfacht. Denn gleich zehn Akteure stehen dem FCM nicht zur Verfügung.