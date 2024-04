Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Gerade in der entscheidenden Phase der Saison in der 2. Bundesliga kann der 1. FC Magdeburg jeden Mann gebrauchen. Doch die Mission Klassenerhalt wird Mohammed El Hankouri als Aktiver auf dem Platz nicht mehr erleben. Der 26-Jährige erlitt während des wichtigen 2:0-Sieges bei Hansa Rostock einen Syndesmosebandriss und fällt „bis auf Weiteres aus“, so der FCM.